Medaillenhoffnung lebt: Hering-Pradler setzt mit Kajakvierer Zeichen bei Olympia

Damit lebt die Hoffnung auf eine Medaille für die Arnumerin. „Jetzt müssen wir noch zwei, drei Schrauben drehen, dass wir morgen noch besser sind“, sagte Hering-Pradler, die 2016 in Rio Silber im Vierer gewonnen hatte, am Freitag.

Im ersten Vorlauf kamen die Crews von Ungarn und Neuseeland direkt ins Semifinale. 1:34,68 Minuten bedeuteten die viertbeste Zeit. „Es war auf der Strecke teilweise etwas holprig und wir sind hektisch geworden, weil die anderen auch so gut gefahren sind. Da müssen wir in den nächsten Läufen einfach mehr bei uns bleiben“, so Hering-Pradler.

Es besteht daher um so mehr die Gefahr, zu verkrampfen und es zu sehr über die Kraft zu versuchen, erklärte Francik: „Aber das Wasser in Tokio ist warm und salzig, da bringt es nichts, zu hart zu fahren. Im Gegenteil, das kann tödlich sein. Du musst das Wasser weich fassen.“ Nicht nur mentale Gelassenheit ist also gefragt, sondern auch eine gewisse Lockerheit in der Technik.

„Sabrina ist erfahren genug. Sie taktet das Boot am Schlag, sie spürt, wann es Zeit für einen Übergang ist“, sagte Francik. Er hofft auf eine leichte Steigerung im Halbfinale und zum Abschluss auf „ein Toprennen. Wir würden uns irre freuen, wenn es sogar noch zu einer Medaille reicht.“

Und selbst wenn es nicht klappen sollte: Sabrina Hering-Pradler hat mit ihren 29 Jahren offenbar noch längst nicht genug. Sie hat sich bereits für Lehrgänge im Herbst angemeldet. „Wir gehen davon aus, dass Sabrina weitermacht. Und wir bestimmt noch sogar bei den Spielen 2024 Freude an ihr haben. Sie ist fit und will fahren.“