Bericht: Stuttgart muss zwei Monate auf Stürmer Kalajdzic verzichten – VfB sucht Ersatz auf dem Transfermarkt

Ganz bittere Pille für den VfB Stuttgart : Der Bundesligist muss offenbar rund zwei Monate auf Top-Stürmer Sasa Kalajdzic verzichten. Wie der Kicker berichtet, ist der Schaden in Kalajdzics Schulter nach der Verletzung am Freitag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:4) schlimmer als erhofft. Der junge Österreicher müsse daher nun vorerst pausieren. Ob Kalajdzic operiert werde oder die Verletzung konservativ behandelt werde, stehe demnach noch nicht fest.

Kalajdzic hatte sich die Schulter in einem Zweikampf mit Leipzigs Nordi Mukiele in der Schlussphase der Bundesliga-Partie ausgekugelt. Sportdirektor Sven Mislintat hatte anschließend noch gehofft, dass man "Glück im Unglück" haben könnte und die Kapsel sowie der Bandapparat nicht in Mitleidenschaft gezogen wären. Dann wäre Kalajdzic, der letzte Saison mit 16 Toren sechstbester Liga-Schütze war, wohl nur für die kommende Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg ausgefallen und hätte in der anschließenden Länderspiel-Pause an seinem Comeback arbeiten können. Diese Hoffnungen haben sich nun aber wohl nicht bestätigt, Kalajdzic wird offenbar auch nach der Länderspiel-Pause fehlen.