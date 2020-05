So reagiert das Netz auf die Kalou-Suspendierung: "Selbstkritik von Hertha wäre hier angebracht"

Hertha BSC hat seinen Profi Salomon Kalou nach dessen Internet-Video mit brisanten Aufnahmen aus der Spielerkabine mit sofortiger Wirkung suspendiert . " Salomon Kalou hat mit dem Video aus der Kabine gegen teaminterne grundlegende Regeln verstoßen und ein Verhalten gezeigt, welches weder der Situation angemessen ist noch den Verhaltensregeln des Vereins entspricht ", hieß es in einer Mitteilung des Bundesligisten am Montagabend.

So reagiert das Netz auf Kalou-Livestream aus Kabine: "Hertha ist wie Tiger King, nur verrückter"

Einblick in die Kabine: Wirbel um Facebook-Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou

Mit einem Facebook-Video hatte der 34-Jährige nicht nur ungewöhnliche Einblicke in die Trainingsabläufe bei Hertha BSC gegeben, sondern auch deutliche Verstöße gegen die strengen Hygienevorschriften für die Fußball-Bundesligisten in der Coronavirus-Krise dokumentiert. Im Netz reagieren die User mit viel Verständnis für die Suspendierung. Einige fordern sogar noch härtere Strafen und können den Klub nicht verstehen. User Thomas Dudek schreibt: "Kein Wort über den medizinischen Betreuer, der Covid19-Tests ohne die erforderliche Schutzkleidung macht. Keine saftige Kritik an den Mitspielern und dem Trainer, die Kalou freiwillig die Hand geben. Bei aller Dummheit von Kalou. Selbstkritik von Hertha wäre hier angebracht.