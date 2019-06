Kalte Dusche für Leipziger Beachvolleyballer

Leipzig. Strandathleten. Der Name ist Programm. 11 Mann. 11 Volleyballer, deren ganze Sprungkraft sich normalerweise in der Halle entfaltet. Sei es in Leipzig bei den Volleys, in Delitzsch beim GSVE, in Bitterfeld beim VC oder in Spergau bei den Piraten Mitteldeutschlands. Zweitliga-Linoleum hat mindestens unter ihren Sohlen gequietscht. Zumindest ist das ihr verbindendes Element. Plus die Liebe zum Sandwühlen, die stets im Mai erwacht.

Der bekanntlich alles neu macht. Nur nicht immer besser. Erst ein Jahr gibt es den losen Zusammenschluss der besten Beacher in Leipzig. Und schon geht dem Aushängeschild von BeachL der Trainingssand flöten. Vielleicht schon ab kommender Saison. Für die Elf-Mann-Elite wäre das vielleicht noch verkraftbar. Für 370 Mitstreiter bei BeachL in allen Leistungsklassen aber nicht. Wie es auf Leipzigs größter Beachvolleyballanlage am Starlight in Kleinzschocher weitergeht, ist offen.

BeachL braucht Unterstützung für mögliche eigene Projekte

„Der Pachtvertrag läuft aus“, sagt BeachL-Vorstandsmitglied Jannik Kühlborn. Dass die Anlage auf dem 2500 Quadratkilometer großen Areal in der Antonienstraße seitens des Besitzers langfristig neu verpachtet wird, ist unwahrscheinlich. Innerhalb eines Jahres wäre das der zweite Nackenschlag für den Verein, der erst seit vier Jahren existiert. Schließlich hatte die BeachL-Community bereits ihr Winterdomizil in Eutritzsch (No Limit) wegen der reinen Ausrichtung aufs Klettergeschäft verloren. So viel ist sicher: Der Verein BeachL arbeitet zielstrebig an einer Lösung, braucht aber in jeglicher Form Unterstützung bei der Suche nach einem Gelände sowie der Finanzierung möglicher eigener Projekte. Leipzig und Volleyball – scheinbar ein ewig währender Existenzkampf im Treibsand.

Angeklopft bei der Stadt sollen die BeachL-Macher schon haben. Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes meint: „Wir können das sehr schlecht lösen. Fast alle Sportanlagen sind verpachtet. Das Amt hat bei Nachfragen bereits Hinweise gegeben, wo es Mitnutzung geben könnte. Alles andere entscheiden die Pächter – mit zuvor eingeholter Zustimmung von uns.“ Zudem ergänzt sie: „Wir haben keine ungenutzten Anlagen. Für neue müssten – wenn Flächen verfügbar wären – planungs- und baurechtliche Normen beachtet werden. Eine große Krux ist das Thema Lärm, da gibt es klare Abstandsgebote zu Wohnbebauung.“ Es sei nicht einfach für Bewegungs- und Sportartentrends in einer wachsenden, sich verdichtenden Stadt.

SC DHfK: Bootshaus statt Beach

Nicht unwichtige Randnotiz: Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass die gar nicht so kleine Beachanlage am Klingerweg auf dem Kanurennsport-Gelände des SC DHfK wegen eines Bootshaus-Neubaus auch verschwinden soll. Dies bestätigt der DHfK-Generalsekretär auf Sportbuzzer-Anfrage. „Der Spatenstich soll im Spätsommer erfolgen – perspektivisch bleibt maximal noch einer von vier Sandplätzen übrig“, so Alexander Schlenzig, dessen Verein über keine Abteilung Beachvolleyball verfügt, aber neben dem Hauptgebäude immerhin noch über einen Beach-Platz.

Platzt der Traum der Community, bevor er feste Konturen annimmt? Ausgang offen. Inwieweit Beachvolleyball in Leipzig eine Daseinsberechtigung hat, beweist jedes Jahr aufs Neue das fünftägige Sachsen-Beach-Event zwischen Gewandhaus und Oper. In (fast) allen Leistungsklassen wurde dort Ende Mai eine Woche lang gebaggert. Nur die Profis, die haben sich in den vergangenen Jahren immer seltener gezeigt. Nach langer Pause zum zehnten Geburtstag 2018 letztmalig. Die Techniker-Beachtour macht ansonsten einen Bogen um die Volleyball-Kaderschmiede an der Pleiße.

Leipziger Jungs erfolgreich

Was aber ein paar Jungs um Ballspinne Felix Glücklederer nicht abhält, dem Tross hinterherzureisen. Dabei hat der Wühler und Annahmegott vor der Saison seinen Leuchtturm am Netz, Niklas Rudolf, verloren. Der zeigt seine Flügelspannweite auf der Tour nunmehr mit Daniel Wernitz aus Düsseldorf. Glücklederer trumpft nun mit dem Leipziger Jannik Kühlborn auf. Und das scheint zu passen. Erster Auftritt des kongenialen Duos war vor zwei Wochen in Düsseldorf. Erst im Viertelfinale war für das Duo Schluss. Die Poniewaz-Zwillinge waren eine Nummer zu groß (0:2). Aber der Weg bis dahin war eindrucksvoll. Marcus Popp und Milan Sievers wurden 21:13 und 21:16 zerpflückt. Zuvor holten beide einen 2:1-Sieg gegen Pfretzschner/Sowa und vergaben den Matchball ausgerechnet beim 1:2 gegen Rudolf/Wernitz. „Das war mein erster Auftritt auf der Tour. Das Ergebnis ist völlig okay“, sagt ein tiefenentspannter Kühlborn, der es Ende nächster Woche in Dresden wieder versuchen will. Glücklederer hatte bereits in Münster mit Dirk Westphal Platz fünf belegt. In Nürnberg gewann mit Max Betzien ein Ex-Leipziger.

Das Ziel von Kühlborn/Glücklederer liegt auf der Hand: Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand. Druck verspürt keiner der beiden. „Wir haben Bock zu zocken. Es passt auf dem Feld, weil wir sehr gut befreundet sind, eine super Chemie haben“, so Kühlborn. Malocher und Instinkt-Volleyballer sind sie, aber keine Technik-Götter.

Andere Strandathleten wie Christopher Harpke/Falk Köthen versuchen, in der Region zu dominieren. Zu Höchstleistungen im Training pushen sich zudem Philipp Maaß und Paul Lohrisch sowie Wieland Oswald und Paul Rudolph und Felix Weber und Marvin Freese. Hoffentlich auch über den Sommer hinaus im Leipziger Sand.

Emil Timm, Anton Kämpf, Frank Schober

