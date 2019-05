Kalter Sand, kalte Luft: Kaffee statt Cocktails beim Sachsenbeach

Leipzig. „Beachvolleyballer sind hart im Nehmen“, sagt Maud Glauche. Die Organisatorin des 11. Amazon-Sachsenbeach steht am Donnerstag Nachmittag fröstelnd mit einem Kaffee in der Hand im Veranstalterzelt am Augustusplatz, während nebenan gerade die Schülerturniere über die Bühne gehen. Und tatsächlich: Keiner der Sportler, die bei Nieselregen und gefühlten fünf Grad teilweise in T-Shirt und kurzen Hosen antreten, beschwert sich über das miese Wetter. „Im Spiel vergisst man die Kälte“, erzählt Elina Thyrolf. Die 14-Jährige schmettert zum ersten Mal beim Sachsenbeach, eigentlich spielt sie in der U16 der L.E. Volleys als Libera. Mit ihrer Partnerin Matilda Gladitz formt sie am Augustusplatz die „Sandflöhe“ – kreative Namen sind schließlich ein Muss beim Sachsenbeach.