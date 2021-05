Klub-Legende Kaltz reagiert auf Hrubesch-Hammer: "HSV greift zum letzten Strohhalm"

Mit Vereinslegende Horst Hrubesch peilt der angeschlagene Hamburger SV doch noch den Bundesliga-Aufstieg an. Der aktuelle Nachwuchschef und frühere Nationalstürmer soll den Klub nach der Entlassung von Cheftrainer Daniel Thioune nach oben führen. "Ich kann Horst jetzt nur die Daumen drücken. Mit der Veränderung auf der Trainer-Position greift der HSV zum letzten Strohhalm. Man muss abwarten, was diese Veränderung bringt", sagt Ex-Mitspieler und HSV-Legende Manfred "Manni" Kaltz dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Entlassung von Thioune kam auch für den Rekordspieler des Klubs (727 Spiele) trotz Negativ-Lauf am Montagmorgen etwas überraschend. Der 46-jährige Cheftrainer holte in 14 Rückrundenspielen nur drei Siege und insgesamt 16 Punkte - das Aus war trotz Vertrag bis 2022 programmiert. Der HSV könnte schon am Dienstagabend auf Platz vier abrutschen, wenn Holstein Kiel das Nachholspiel gegen den SV Sandhausen für sich entscheidet. Zudem könnte Fortuna Düsseldorf bereits am Montagabend mit den Rothosen gleichziehen. Den Hamburgern droht auch im dritten Aufstiegsversuch in Folge das Scheitern!