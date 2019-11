Kamada glänzt! Eintracht Frankfurt dreht Partie bei Arsenal - und trotzt Fan-Ausschluss

Eintracht Frankfurt hat dem Ausschluss seiner Fans getrotzt - und in der Europa League einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Beim FC Arsenal holten die Hessen im vorletzten Vorrundenspiel einen 2:1 (0:1)-Sieg. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit und dem verdienten Rückstand durch Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (45.+1) stellte Trainer Adi Hütter sein System um. Das fruchtete: Im zweiten Durchgang waren die Hessen plötzlich die deutlich bessere Mannschaft: Der starke Daichi Kamada (55., 64.) sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg der Frankfurter. Obwohl im Emirates keine SGE-Fans zugelassen waren, gab es in den Schlussminuten doch deutlich vernehmbare Sprechchöre.

Vor einer vollkommen enttäuschenden Kulisse im Emirates Stadium (wegen des Fan-Ausschlusses der SGE und eines Protests der Arsenal-Anhänger) sicherten sich die Gäste nach zuletzt drei Niederlagen in Folge damit sogar noch die Chance, am letzten Spieltag Arsenal vom ersten Platz der Gruppe zu verdrängen. Die Frankfurter haben als Tabellenzweiter mit neun Punkten nur einen Zähler Rückstand auf die Londoner (10), Standard Lüttich lauert mit sieben Zählern auf dem dritten Rang.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

"Die Worte des Trainers haben gefruchtet, das hat in der zweiten Halbzeit ausgesehen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei DAZN. "Die Tore waren auch klasse. Sie haben es sich am Ende verdient." Trotz des Ausschlusses hatten es rund 300 Fans ins Stadion geschafft, die sich nach den Kamada-Toren auch zu Wort meldeten. "Das zeigt, wie schwer es ist, Frankfurt-Fans aus dem Stadion zu halten", scherzte Bobic. Insgesamt sollen rund 1000 Fans in London gewesen waren. "Wir waren selbst ein bisschen erschrocken, dass es so laut wurde nach dem zweiten Tor. Ich finde es toll und cool, es ist immer schöner, wenn man Unterstützung von den Rängen bekommt", sagte SGE-Profi Danny da Costa.