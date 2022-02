"Auf geht's, Kamila": Russland feiert Olympia-Starterlaubnis für Eiskunstläuferin Walijewa

In Russland ist die weitere Olympia-Starterlaubnis für die unter Dopingverdacht stehende Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mit großer Erleichterung aufgenommen worden. "Morgen feuert das ganze Land sie (Walijewa) und alle unsere wunderbaren Eiskunstläuferinnen an", schrieb das Russische Olympische Komitee (ROC) am Montag mit Blick auf den am Dienstag beginnenden Einzel-Wettkampf der Damen. Auch der russische Eistänzer Nikita Kazalapow munterte die 15-Jährige in Peking auf: "Auf geht's, Kamila!", sagte Kazalapow nach dem Gewinn der Silbermedaille mit seiner Partnerin Wiktoria Sinizina.

