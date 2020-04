Unterstützung im Kampf gegen Corona: 96-Ausrüster Macron produziert medizinische Schutzkleidung

Training in Zweiergruppen? Hannover 96 steht vor Rückkehr in kleinen Schritten

Erste Lieferung soll acht Millionen Teile umfassen

Der Hauptsitz Macrons befindet sich in der Provinz Bologna. Italien ist gleichzeitig das europäische Land, in dem die Lage rund um die Pandemie bis heute mit am dramtatischsten ist. Der Bedarf an medizinischer Schutzkleidung ist groß. Schon im Laufe der kommenden Woche will der Ausrüster rund acht Millionen Teile zur Verfügung stellen.

Auf Vorgabe der italienischen Regierung werden die produzierten Artikel zunächst ausschließlich innerhalb des Landes ausgeliefert. Eine Verteilung über die Landesgrenzen hinaus wäre in naher Zukunft ebenfalls realisierbar.