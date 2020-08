Kampf um Max Kruse: Werder Bremen bietet angeblich Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr

Sollte Kruse diesen Vertrag in Bremen unterschreiben, wäre es wohl sein letztes Arbeitspapier. Aktuell ist Kruse 32 Jahre alt, wäre mit Ablauf des möglichen Vertrags in Bremen dann sogar 35 Jahre alt. Das weiß allerdings auch der Stürmer, der sich deshalb die Optionen genau anguckt.

Kruse kündigt Bundesliga-Rückkehr an

Neben Werder sollen auch andere Erstligisten an ihm interessiert sein. Dem FC Union Berlin etwa wurde ebenfalls Interesse zugesprochen. Und Kruse selbst? Der hält sich einigermaßen bedeckt - deutete aber eine Rückkehr in die Bundesliga an. "Ich werde mich entscheiden müssen. Das wird jetzt auch passieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder", teilte der 32-Jährige seinen Fans in seiner Instagram-Story mit.