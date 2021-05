Kampf um den DFB-Pokal: RB Leipzigs Fanclub in Havanna fiebert mit

Havanna. Wenn RB Leipzig am Donnerstag im DFB-Pokalfinale auf den BVB trifft, fiebern in Havanna einige Kubaner mit. Weltweit dürfte RB nicht allzu viele Fans haben – auf Kuba aber gibt es sogar einen offiziellen Fanclub. Die Idee hatte Bobby Díaz Gurriel. Der heute 65-Jährige studierte 1980 bis 83 in Leipzig Germanistik. Vor Corona arbeitete er als Reiseleiter, vor allem mit deutschen Touristen. In die Messestadt kehrte er nach dem Studium nur 1988 für eine Weiterbildung zurück. Bis zu einem neuerlichen Besuch sollten dann fast 30 Jahre vergehen. Anzeige

„Einmal Leipzig, immer Leipzig“

2016 reiste Bobby auf Einladung von Freunden in die Messestadt. „RB Leipzig war gerade in die erste Bundesliga aufgestiegen und es herrschte ein großer Enthusiasmus in der Stadt“, erinnert er sich. Unter anderem besuchte er die Red-Bull-Arena.

Zurück in Kuba hatte ein Freund die Idee, einen BVB-Fanclub zu gründen. Von den Bundesligavereinen gefiel Bobby damals Dortmund am besten. „Auf dem Nachhauseweg dachte ich: Was haben wir mit Dortmund zu tun? Wäre es nicht besser, einen Leipzig-Fanclub zu gründen?“ Immerhin hatten er und auch einige seiner Freunde und Bekannten dort studiert. Und so wurde am 22. November 2017 in einem Café in Havanna der Fanclub „Mei Leibzsch“ aus der Taufe gehoben. „An erster Stelle steht der Fußball“, sagt Bobby, „und dazu wollen wir Bande mit unserer zweiten Heimatstadt Leipzig herstellen.“

Schlachtruf der heute auf 80 Mitglieder angewachsenen Truppe: „Einmal Leipzig, immer Leipzig, hey hey!“ Es gibt sogar eine Zweigstelle in Pinar del Río, im Westen Kubas. Weitere sollen hinzukommen. Derzeit aber gilt ein Aufnahmestopp, sagt Bobby. „Denn jedes unserer Clubmitglieder soll ein RB-Leipzig-Trikot bekommen.“ Auch sei es wegen der Pandemie schwierig, sich zu treffen.

Unterstützung aus Deutschland

Mittlerweile gehören auch viele Jüngere ohne Leipzig-Bezug dem Fanclub an. „Die sind dazugekommen wegen Timo Werner und den vielen jungen Spielern bei RB und dem attraktiven Fußball“, so Bobby. Überhaupt ist Fußball heute unter jüngeren Kubanern die populärste Sportart – noch vor dem Nationalsport Baseball. Ziel des Fanclubs sei daher auch, den Jugendfußball auf Kuba mitzuentwickeln. In der Jugendabteilung „Amiguitos de RB Leipzig“ (Kleine Freunde von RB Leipzig) spielen rund 50 Kinder in drei Teams in Alterklassen zwischen elf und 17 Jahren.

Aus Deutschland kommt viel Unterstützung – auch von Anhängern anderer Vereine, betont Bobby. So spendierte der Schalke-Fan Rainer Mellis aus Neuss 24 Original-Trikots und Fußbälle für die Jugendabteilung. Befreundete Bayern-Fans, das Leipziger Ehepaar Marita und Lutz Engel und sogar der frühere Fußballtrainer Hans Meyer unterstützen den Fanclub. „Ein großer Traum wäre es, wenn einmal irgendein RB-Spieler herkommen könnte“, sagt Bobby.

„Wir gewinnen!“

Vor eineinhalb Jahren wurde der Fanclub offiziell von RB anerkannt. Die Aufnahmeurkunde sollte Bobby und seinen Mitstreitern im Juli 2020 in Leipzig überreicht werden. Doch die Corona-Pandemie verhinderte die Reise. „Vielleicht können wir es dieses Jahr nachholen“, sagt Bobby. Wegen der Pandemie verpasste er auch die Hochzeit seiner Tochter Elizabeth im vergangenen Sommer in Leipzig. Auf Kuba ist die Pandemie recht gut unter Kontrolle, in Havanna aber sind die Infektionszahlen seit Jahresbeginn anhaltend hoch. Die Regierung reagierte darauf mit Beschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre. Demnächst soll begonnen werden, mit den auf Kuba selbst entwickelten Impfstoffen die Bevölkerung zu immunisieren.

Corona hat auch das Fußballschauen erschwert. Seit dieser Saison wird die Bundesliga nicht mehr im kubanischen Fernsehen übertragen. Und Hotels oder Bars, die Satellitenatenne haben, um die Spiele auf ausländischen TV-Kanälen zu verfolgen, sind aufgrund der Coronamaßnahmen geschlossen. Also trifft sich der Fanclub ab und zu – „in sehr kleiner Gruppe“, wie Bobby betont – bei einem der Mitglieder, das über einen Internetanschluss verfügt.