Kampf um Tokio: Handball-Bundestrainer Gislason gibt Kader für Olympia-Quali bekannt

Alfred Gislason war die Erleichterung über die Rückkehr des Kieler Star-Trios für die wegweisende Olympia-Qualifikation deutlich anzumerken. Im Kampf um das Tokio-Ticket vom 12. bis 14. März in Berlin kann der Handball-Bundestrainer wieder auf die bei der historischen WM-Pleite schmerzlich vermissten Leistungsträger Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold vom deutschen Rekordmeister und Champions-League-Sieger bauen. "Das sind drei Spieler, die schon sehr lange im Deckungsverbund zusammenspielen. Damit haben wir wieder einen Innenblock, der zu den besten der Welt gehört", sagte Gislason.

Im 19-köpfigen Aufgebot, das der 61 Jahre alte Isländer am Montag bekanntgab, stehen zudem die bei der Weltmeisterschaft ebenfalls ausgefallenen Rückraumspieler Fabian Wiede und Sebastian Heymann. "Wir haben damit mehr viel mehr Erfahrung und deutlich mehr Breite im Kader als bei WM“, frohlockte Gislason. "Unser klares Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Gegner und Programm stellen eine große Aufgabe dar. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Aufgebot bereit für diese Herausforderung sind.“

Bei der Ausscheidung in der Hauptstadt trifft die DHB-Auswahl auf den WM-Zweiten Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Algerien. Die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die Sommerspiele, wo die deutsche Mannschaft um die Medaillen spielen will. "Wenn wir in Tokio erfolgreich sein wollen, müssen wir dabei sein. Um dahin zu kommen, haben wir drei große Aufgaben vor uns", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. "Durch die Erfahrung, die wir im Team zurück haben, sind die Hoffnungen und Erwartungen deutlich größer, da durchzukommen.“