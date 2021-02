Kampfansage von Kapitän Reus nach Derby-Sieg des BVB gegen Schalke: "Es fängt jetzt erst an"

Borussia Dortmund scheint zurück in der Erfolgsspur. Nach dem Sieg in der Champions League am Dienstag beim FC Sevilla gewann der BVB am Samstagabend auch das Derby gegen Schalke mit 4:0. Marco Reus war nach dem deutlichen Sieg zufrieden: "Es geht weiter und fängt jetzt erst an. Wir haben lange davon geredet, dass wir einen Lauf brauchen. Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen, aber wir sind noch nicht über dem Berg. Wir müssen die nächsten Wochen weiter arbeiten und die Siege einfahren", sagte der Kapitän nach Schlusspfiff bei Sky. Anzeige

Was Reus meint: Trotz der drei Derby-Punkte hat der BVB sechs Zähler Rückstand auf Platz vier, der zur Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison berechtigt. Allerdings: Auch wenn der Tabellenletzte Schalke nicht der Maßstab für die Gegner war, mit denen die Borussia um einen Platz im internationalen Geschäft kämpft, war der BVB-Auftritt stark. "Wir wollten ein Zeichen setzen. Jeder weiß, was das Derby bedeutet. Für die Fans ist es das vielleicht das wichtigste, auf jeden Fall aber das emotionalste Spiel", sagte Defensivspieler Emre Can. "Wir haben gesehen: Wenn jeder den Extra-Schritt macht, sind wir richtig stark. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und wollen noch eine erfolgreiche Saison spielen."