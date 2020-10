„Kampfschwein“ kehrt zurück: DHC-Männer brauchen Punkte für Abstiegsrunde - Finale um Aberle-Cup

Die Männner des DHC Hannover können am letzten Spieltag am Sonntag noch Punkte für die Abstiegsrunde im Frühjahr 2021 sammeln. Gegen DS Düsseldorf wird das ein schweres Stück Arbeit. Im Finale des Aberle-Cups der Frauen erleben wir am Sonntag ein Hannover-Derby, bei den Männern trifft der DTV Hannover II auf den Braunschweiger THC.