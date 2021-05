Kampfsport trifft Handball: SC DHfK gewinnt Heimspiel gegen HC Erlangen

Leipzig. An den Anblick der leeren Ränge in der Arena Leipzig sind die Handballer des SC DHfK längst gewöhnt. Seit Monaten müssen die Bundesliga-Profis auf die moralische Unterstützung ihrer Fans verzichten – und auch das Heimspiel gegen den HC Erlangen sollte trotz aller Bemühungen keine Ausnahme werden. Gegen Kiel soll es dann endlich klappen mit den Fans. Die Chancen dafür verbessern sich von Tag zu Tag, auch der SC DHfK zeigt sich hoffnungsvoll. Immerhin konnten am Donnerstagabend Trommler, DHfK-Mitarbeiter und Journalisten das kämpferische Duell der direkten Tabellennachbarn live miterleben. 13 Zeitstrafen, 8 Siebenmeter, 55 Tore und ein 30:25 (12:9)-Sieg für die Leipziger standen am Ende auf dem Papier.

Anzeige