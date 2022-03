Kampl und Olmo wieder im Mannschaftstraining bei RB Leipzig

Leipzig. Kevin Kampl und Dani Olmo sind am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eingestiegen. Das teilte der Vizemeister per Twitter mit. Routinier Kampl pausierte zuletzt wegen Ohrenschmerzen, die von der Halswirbelsäule her resultierten. Der Spanier Olmo fiel beim Spiel in Fürth kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco trifft an diesem Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt. Die Red-Bull-Arena wird dabei wieder komplett geöffnet. So dürfen bis zu 47.069 Zuschauer ins Stadion. Die Partie findet unter 3G-Bedingungen statt, also reicht auch ein tagesaktueller negativer Test.

