Kampl vor Verlängerung bei RB Leipzig: "Nichts, was dagegenspricht"

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann wohl auch künftig auf die Dienste von Spielmacher Kevin Kampl bauen. Der 31-Jährige steht gerade in Verhandlungen, seinen bis Sommer 2023 limitierten Vertrag zu verlängern. "Mir wurden auch gute Signale gesendet. Es gibt ja auch eigentlich nichts, was dagegenspricht", sagte Kampl dem Kicker (Donnerstag). Er habe keinen Druck, würde gern bleiben. Die in der Vergangenheit geäußerten Auslandspläne haben sich für den früheren slowenischen Nationalspieler damit wohl definitiv erledigt.

