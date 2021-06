Fünfter Neuzugang: Kanadische Nationalspielerin verstärkt Volleyballerinnen des Dresdner SC

Die 23-Jährige stammt aus Windsor/Ontario und hat in der letzten Saison bereits Europa-Erfahrung gesammelt, denn sie spielte für den französischen Erstligisten Volley-Ball Club Chamalières. Zuvor schmetterte sie für die University of Pittsburgh, an der sie studierte. Gemeinsam mit den ehemaligen DSC-Spielerinnen Jennifer Cross und Brie King stand sie in den vergangenen Wochen im Aufgebot der kanadischen Auswahl, die bei der Nations League den 14. Platz belegte. So konnte sie bei den beiden Teamgefährtinnen sicher viel Interessantes über ihren künftigen Arbeitgeber erfahren.