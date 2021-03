Klopp, Flick, Kuntz und Co: Die möglichen Kandidaten für eine Löw-Nachfolge

Joachim Löw gibt sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Über den Löw-Nachfolger machte der DFB noch keine Angaben. Laut Präsident Fritz Keller wollte man "mit Ruhe und Augenmaß" einen Nachfolger benennen. Doch wer ist überhaupt ein geeigneter Kandidat für am längsten im Amt stehenden Nationaltrainer der Welt (seit 2006). Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), analysiert die möglichen Kandidaten. Anzeige

Jürgen Klopp Es ist nur logisch, dass der erfolgreichste deutsche Trainer der letzten Jahre genannt wird, wenn es um Löws Nachfolge geht. Immer mal wieder wurde der Trainer des FC Liverpool (Vertrag bis 2024) auch schon auf seine Bundestrainer-Ambitionen angesprochen. So auch am Dienstag bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel gegen RB Leipzig. "Wenn die Frage ist, ob ich verfügbar bin im Sommer für den Job für das deutsche Nationalteam: Nein!", sagte Klopp. "In oder nach diesem Sommer werde ich nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Ich habe ja einen Job. Ich habe noch einen Drei-Jahresvertrag bei Liverpool. Man unterschreibt Verträge und versucht im Allgemeinen, sich daran zu halten", sagte er. Doch aufgrund der anhaltenden Krise der Reds in der Premier League, dürfte ein Wechsel zum DFB etwas wahrscheinlicher als noch vor ein paar Monaten sein.

Hansi Flick Der Triple-Gewinner war 2014 als Assistent mit Löw zusammen Weltmeister geworden, hat nach seinem ersten Jahr beim FC Bayern München aber lange nicht genug von Titel und Rekorden. DFB-Direktor Bierhoff hatte in einem Sport Bild-Interview auf die Frage, ob der Bundestrainer Hansi Flick vorstellbar wäre, erklärt: "Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde." Und musste dafür unter anderem von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge heftige Kritik einstecken. Für Rummenigge steht "hundertprozentig" fest, dass Flick auch in der kommenden Saison Trainer des FC Bayern sein wird. Flicks Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2023. Im November wollte sich der 56-Jährige nicht mit der Frage befassen, ob ihn der Bundestrainer-Posten eines Tages einmal reizen könne. "Sie wissen ja, dass ich im Hier und Heute lebe. Deswegen sind diese Dinge viel zu weit weg für mich, um mir da überhaupt Gedanken zu machen", so Flick. Im Februar schob der Bayern-Trainer in einem Interview mit der Bild am Sonntag nach, dass er "sehr viel Spaß" beim FCB habe: "Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern." Laut Bild sei aber nicht sicher, dass Flick seinen Vertrag in München erfüllen werde. Der Bayern-Trainer sei aktuell der "heißeste Kandidat" auf die DFB-Posten.



Ralf Rangnick Rangnick wäre verfügbar, ist aber eher der kühle Fußballfachmann, der zudem gerne viel Kompetenz hat. Das würde vor allen Bierhoff betreffen. Im Doppelpass reagierte der frühere Bundesliga-Trainer relativ kurz angebunden auf die Frage zur Löw-Nachfolge: "Es gehört sich auch nicht, immer wieder darüber zu reden. Das ist eine Unsitte, das hat mich schon immer gestört, als ich noch selbst Trainer war." Ausschließen wollte er ein solches Engagement dann aber auch nicht komplett: "Grundsätzlich ist das Amt des Bundestrainers für keinen deutschen Trainer ein Amt, das ihn nicht interessiert." Rangnick ist nach einem im Sommer gescheiterten Engagement beim AC Mailand derzeit ohne Job und wäre eine naheliegende Lösung für eine Ablösung im Sommer. Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied von RB Leipzig drängt es Rangnick zunehmend zurück auf die Trainerbank. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht Rangnick "als großen Favoriten" für die Nachfolge von Bundestrainer Löw.

Julian Nagelsmann Der aktuelle Trainer von RB Leipzig zeigte sich vom Rücktritt von Joachim Löw nach der EM 2021 überrascht und lobte den Bundestrainer als prägenden Akteur hierzulande. "Das ist eine traurige Nachricht, aber noch ist er im Amt. Er hat einen großen Impact auf den deutschen Fußball, hat eine Epoche geprägt mit Titeln und einer Entwicklung", sagte Nagelsmann, der Löw attestierte, in "wichtigen Momenten richtige Entscheidungen getroffen" zu haben, "die nicht einfach waren". Im Hinblick auf das im Sommer geplante EM-Turnier sagte der Leipziger Coach: "Das wird hoffentlich ein glorreicher Abschluss. Ich bin gespannt, was er macht." Nagelsmann selbst erklärte, dass der Job beim DFB für ihn derzeit nicht infrage komme.

Stefan Kuntz Die Chancen von Kuntz, der nach Erfolgen mit der U21 von Löw selbst als Nachfolger ins Gespräch gebracht worden war, sind wohl eher gering. Der Ex-Profi kann ein Entertainer sein, gilt als Kumpel-Typ, der er einen engen Draht zu den Spielern pflegt. Inhaltlich wird er unterstützt von seinen kompetenten Assistenten Antonio di Salvo und Daniel Niedzkowski, der auch den Fußball-Lehrer-Lehrgang beim DFB leitet. Als Kuntz im November bei ProSieben Maxx über die Zukunft von Löw und mögliche Nachfolger als Sympathieträger befragt wurde, trat er dem entschieden entgegen. "Wir brauchen keinen Trainer, der Sympathien hat, wir brauchen einen guten Trainer. Den haben wir - 100 Prozent." Bis zur EM, dann ist die Ära Löw vorbei. Kuntz könnte die A-Nationalmannschaft nach den Olympischen Spielen in Tokio übernehmen.

Marcus Sorg Eher unwahrscheinlich ist eine Beförderung des aktuellen Co-Trainers. Wie auch Kuntz hatte Löw den 55-Jährigen als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht. "Wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeiten haben, Bundestrainer zu werden: Stefan Kuntz und Marcus Sorg. Der hat mich zuletzt vertreten, ist auch schon lange beim DFB, auch er hat eine hohe Fachkompetenz. Beide haben sehr viel Empathie, das ist heute wichtig bei den jungen Spielern, dass man Zugang zu ihnen bekommt und sie auf einer persönlichen Schiene erreicht. Das können beide sehr gut", sagte Löw gegenüber der Bild. Der aktuelle Bundestrainer wurde selbst im Jahr 2006 vom Co-Trainer zum Chef-Coach befördert. Sorg trainierte von 2013 bis 2016 die deutsche U19-Auswahl und übernahm vor der EM 2016 den Posten als Löw-Assistent. Sorg vertrat den damals verletzten Bundestrainer bereits bei der EM-Qualifikation in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni).