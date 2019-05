Kane vor Comeback! Tottenham Hotspur im Finale gegen den FC Liverpool wohl mit Stürmer-Star

Der große RB-Leipzig-Transfercheck: Was wird aus Werner, Augustin & Co.?

"Harry Kane hat in der vergangenen Woche am Freitag und Samstag wieder mit dem Team trainiert. Seine Einstellung ist hervorragend. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den er macht", sagte Trainer Mauricio Pochettino am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Spurs. "Er ist nach wie vor nicht ganz beschwerdefrei, aber wir sind sehr glücklich mit der Entwicklung. Harry Kane ist mit Sicherheit einer der drei besten Stürmer der Welt. Und natürlich wäre ich froh, wenn ich ihn von Anfang an einsetzen könnte."