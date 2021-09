Kein Kane oder Lukaku: Liverpool-Trainer Klopp sieht Mittelstürmer-Problem beim DFB

Wenn die DFB-Elf am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick in St. Gallen gegen Liechtenstein aufläuft, wird wohl ein gelernter Mittelfeldspieler das Angriffszentrum besetzen: Es sieht danach aus, dass Chelsea-Star Kai Havertz als Mittelstürmer aufläuft. Während andere Nationen, wie Belgien mit Romelu Lukaku oder England mit Harry Kane, auf den klassischen Neuner setzen, herrscht in der Nationalmannschaft Flaute im Sturm. Anzeige

Das bemängelt auch Jürgen Klopp. "England hat mindestens sieben klassische Mittelstürmer, die in der Nationalmannschaft spielen könnten. Warum haben wir das nicht? Irgendwo müssen die Spieler ja herkommen", sagte der Trainer des FC Liverpool im Gespräch mit TV-Sender RTL. "Wir haben ein große Anzahl an Menschen, ein paar Buben, die da rumlaufen, das wäre schon cool, wenn da langfristig ein Mittelstürmer bei rauskommen würden." Ansichten, mit denen Klopp nicht alleine dasteht. Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat in seiner Kolumne auf t-online den Mangel von Weltklasse-Mittelstürmern als "größtes Problem des deutschen Fußball" bezeichnet und eine bessere Ausbildung von Angreifern gefordert. Bei der EM unter Flick-Vorgänger Joachim Löw sollte Serge Gnabry im Zentrum für Tore sorgen - das klappte nicht.