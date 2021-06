Nach dem Fehlstart gegen Frankreich steht für die deutsche Nationalmannschaft am Samstag im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Portugal (18 Uhr, ARD und MagentaTV) bereits viel auf dem Spiel. Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw muss punkten, um den Rückstand auf Weltmeister Frankreich und die Iberer, die ihr Auftaktspiel ebenfalls gewinnen konnten (3:0 gegen Ungarn), in der Gruppe F nicht zu groß werden zu lassen. Der Worst Case kann zumindest am Samstag indes selbst bei einer Niederlage noch nicht eintreten. Selbst bei einer Niederlage wäre Deutschland noch nicht bei der EM ausgeschieden, hätte das Weiterkommen allerdings auch nicht mehr in den eigenen Händen.

