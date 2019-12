Kann Hannover 96 nicht mit Erfolg umgehen? Kocak will "jeden Stein umdrehen"

Das 1:2 in Bochum war ein herber Rückschlag für Hannover 96 und Trainer Kenan Kocak. Gerade der Auftritt in der ersten Halbzeit warf Fragen auf. Kocak will jetzt auch einzelne Spieler in die Pflicht nehmen. Die Reservistenrolle der belebenden Elemente Stendera und Ducksch rechtfertigt er.