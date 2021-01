Kann sich Hannover 96 eine Rückkehr von Felix Klaus überhaupt leisten?

Mit Spielertransfers lässt sich in der Krisenzeit nicht wirklich viel verdienen. Nicht einmal die Trödelmärkte funktionieren. Vertragslose Spieler kommen nicht unter, die Klubs dünnen ihre Kader tendenziell eher aus als sie zu verstärken – es sei denn, die Not ist groß. Sportlich leidet Hannover 96 gerade nicht ganz so sehr wie im Herbst. Priorität auf dem Transfermarkt hat ein Torjäger, alle weitere Kandidaten müssen sich hinten anstellen.

Kommt Felix Klaus zurück nach Hannover?

Beispiel Felix Klaus (28) vom VfL Wolfsburg. „Okay, das ist kein Stürmer“, weiß 96-Chef Martin Kind. „Wir werden noch mal alles analysieren und versuchen, die Chancen zu beurteilen: Wo sollten wir noch Entscheidungen treffen, um unser Ziel zu erreichen?“