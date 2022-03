"Kann keine zweite Chance erwarten": Ex-Werder-Trainer Markus Anfang zeigt Reue nach Impfpass-Skandal

Jetzt spricht Markus Anfang: Der ehemalige Trainer von Werder Bremen hat sich erstmals nach seinem Impfpass-Skandal zu Wort gemeldet und Reue für die Vorfälle, die im November 2021 schließlich in seinem Rücktritt beim Nordklub gipfelten, gezeigt. "Ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden. Ich habe viele Menschen, die Vertrauen in mich gesetzt haben, die mich unterstützt haben, enttäuscht und belogen", sagte der 47-Jährige, der den Trainer-Posten bei Werder erst zu Saisonbeginn übernahm, im "Aktuellen Sportstudio des ZDF am Samstagabend. Es war sein erster TV-Auftritt nach dem Skandal. Anfang hatte Tränen in den Augen: "Ich habe meiner Familie großen Schaden zugefügt, was mir auch wahnsinnig weh tut", fügte der Ex-Coach, der sich auch bei seiner ehemaligen Mannschaft entschuldigte, an. Er wolle mit dem Auftritt "zumindest jetzt meiner Vorbildfunktion gerecht werden". Anzeige

Anfang, der in der 2. Liga zuvor Holstein Kiel, den 1. FC Köln und SV Darmstadt trainierte, erlebte durch den Skandal einen Karriere-Knick: Er fälschte absichtlich seinen Impfpass, um einer Impfung gegen das Coronavirus zu entgehen. Als Grund für seine Impfskepsis führte die Krankheitsgeschichte seiner Familie und seine eigene Herzmuskelentzündung an. "Das macht was mit einem, die Angst, die ich dadurch habe, ist mir schwer zu nehmen", erklärte Anfang, der deshalb noch immer nicht geimpft ist.

Der Ex-Profi muss wegen des Vergehens eine Geldstrafe von insgesamt 36.000 Euro zahlen. Das Amtsgericht Bremen hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 400 Euro gegen den 47-Jährigen erlassen. Das Urteil wurde am Freitag rechtskräftig. Bereits im Januar wurde Anfang vom DFB-Sportgericht rückwirkend ab dem 20. November für ein Jahr gesperrt und zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Diese Sperre wird ab dem 10. Juni bis Mitte 2023 zur Bewährung ausgesetzt. Zur neuen Saison könnte Anfang also einen neuen Verein übernehmen.

Anfang: "Ich bin leidenschaftlicher Trainer" Eine künftige Beschäftigung im Trainer-Business schloss Anfang nicht aus. "Natürlich wünscht man sich, dass ein Mensch eine zweite Chance bekommt, aber ich kann das nicht erwarten", erklärte der 47-Jährige. Über seinen weiteren Werdegang habe er sich jedoch "erstmal keine Gedanken gemacht". Vielmehr stehe für ihn die Entschuldigung für seine Fehler im Vordergrund. Seine Nähe zur Trainer-Tätigkeit legte er aber nachdrücklich offen, diese habe ihn sogar zu seiner Entscheidung getrieben. "Ich bin leidenschaftlicher Trainer und habe sehr stark an dem Trainer-Job festgehalten. Ich wollte unbedingt Trainer sein. Dann habe ich diesen Fehler gemacht", so Anfang weiter. So habe er gehofft, dass er "mit einer Impfung im Job bleiben und meiner Arbeit nachgehen kann".

Prominente Beispiele von Trainern, die sich einen vielbeachteten Fauxpas leisteten und trotzdem danach weiter erfolgreich im Profi-Fußball arbeiteten, gibt es zur Genüge. So heuerte der designierte Bundestrainer Christoph Daum nur wenige Monate nach seiner Kokain-Affäre im Jahr 2000, die ihm den Job bei Bayer Leverkusen und beim DFB kosteten, wieder als Trainer bei Besiktas Istanbul in der Türkei an und kehrte später sogar nach Deutschland zurück, wo er den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt trainierte. Auch der damalige MSV-Duisburg-Trainer Norbert Meier, der im Dezember 2005 wegen eines Kopfstoßes gegen einen gegnerischen Spieler ein dreimonatiges Berufsverbot seitens des DFB erhielt, kehrte mehrfach als Übungsleiter in die Bundesliga zurück.