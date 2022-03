Kann Magath Hertha retten? Ex-Wolfsburg-Torjäger Grafite: "Er hat ja nur wenig Zeit..."

28 Tore hatte der Brasilianer, der mittlerweile TV-Experte in seiner Heimat ist, in der Meistersaison für Wolfsburg geschossen und hatte sich damit die Torjägerkanone gesichert. Dass er damals so fit war, verdanke er Magath. „Ich hatte nie im Leben so gearbeitet. Nicht mal in der Saisonvorbereitung. Später habe ich die Resultate gesehen. Ich war physisch ein Monster“ , erinnert sich der heute 42-Jährige. „Meine Technik wurde besser, weil ich körperlich besser drauf war. Es gibt Kollegen, die sagen, ich sei verrückt, weil ich gut über Magath rede. Aber es ist so: Die Erfolge in der Bundesliga habe ich ihm zu verdanken. Wobei ich auch immer ein Spieler war, dem es gefallen hat, zu trainieren.“ Grafite schoss für Wolfsburg 107 Bundesliga-Spielen 59 Tore, er ist damit zusammen mit Wout Weghorst (wechselte im Winter zum FC Burnley) und nach Edin Dzeko (66 Treffer, jetzt Inter Mailand) Wolfsburgs zweitbester Torschütze in der Bundesliga.

Felix Magath ist zurück auf der Bühne Bundesliga – darüber staunt Fußball-Deutschland. Auch Grafite ist überrascht. Der VfL-Meisterspieler und ehemalige Top-Torjäger des Wolfsburger Bundesligisten sprach nun in einem großen Interview mit der Süddeutschen Zeitung über seine Zeit mit Magath, der am Dienstag sein erstes Training bei seinem neuen Klub Hertha BSC absolvierte. Der 68-Jährige soll Hertha vor dem Abstieg retten – der Brasilianer traut ihm das durchaus zu.

Dass Grafite so viele Tore für den VfL hatte erzielen können, lag auch daran, dass er wenig bis gar nicht verletzt war. „Ich hab nie, wirklich niemals, außer in Wolfsburg unter Magath, in einer Mannschaft ohne Muskelverletzungen gespielt. Knöchel, Knie, Schmerzen hier und da, Traumata – hatten wir alles. Aber niemals Muskelverletzungen. Wir waren echt stark. Unglaublich“, sagt der physisch einst so starke Angreifer, der für den VfL beim legendären 5:1 im April 2009 gegen die Bayern ein unfassbares Tor geschossen hatte. Das berühmteste Tor, dass der VfL jemals erzielt hat.

Sein Slalom in der 77. Minute durch die Bayern-Abwehr samt des genialen Abschlusses per Hacke vergisst er nie. Bei Magath, der vor seinem Engagement in Wolfsburg mit den Bayern das Doppel-Double gefeiert hatte und trotzdem vorzeitig hatte gehen müssen, ebenfalls nicht. Grafite erinnert sich an den Moment, als er von Magath beim Sensations-Sieg gegen die Münchner ausgewechselt wurde. „Das war zwei Tage nach meinem Geburtstag, und das war auch so ein Detail, an dem man merkt, wie er tickt. Er wusste, dass ich eine Ovation bekommen würde, und da hat er mich ausgewechselt – und umarmt. „Grande Graffa, grande Graffa“ und „gracias“, hat er gesagt. Ich glaube, dieser Sieg, dieses 5:1 war ihm wichtiger als der Titel“, erzählt der VfL-Markenbotschafter, den auch Magath damals gern mal „Maschine“ nannte.

Zweimal war Magath in Wolfsburg – in seiner ersten Amtszeit gab es die Sensations-Meisterschaft, in seiner zweiten rettete er den Klub 2011 vor dem Abstieg, bevor es dann später zur Trennung von Magath kam. Nun will der Ex-Profi die Hertha retten. „Magath hatte zwei besondere Eigenheiten. Er stärkte die Mentalität der Spieler. Und er hielt ein Training ab, das ungemein hart war“, so der einstige Top-Stürmer. Das gefalle den meisten Spielern zwar nicht. „Doch es gab uns eine starke Physis. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in Berlin auch so handhaben kann, er hat ja nur wenig Zeit.“