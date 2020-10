Kann RB Leipzig in Gladbach die Manchester-Pleite vergessen machen?

Gladbach/Leipzig. Ist RB Leipzig Borussia Mönchengladbachs Angstgegner? Gut möglich, denn die Roten Bullen siegten bislang in allen vier Auswärtspartien bei den Fohlen. Am Samstag (18.30 Uhr) hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann erneut die Chance, drei Punkte einzufahren. Allerdings steckt in ihren Knochen noch die 0:5-Schlappe aus dem „Theater of Dreams“. Auch die Gladbacher dürften noch mit dem Ausgang ihrer Champions-League-Partie gegen Real Madrid hadern, verspielten sie doch erneute in den letzten Spielminuten eine Führung und mussten sich abermals mit nur einem Punkt zufrieden geben.

Gladbach kassierte in der 87. und 93. Spielminute die beiden Gegentore, die zum 2:2-Endstand führten. Auch gegen Inter Mailand haben sie nach einer 2:1-Führung in der 90. Minute das Ausgleichstor bekommen. In der letzten Heimpartie gegen Wolfsburg sah es ähnlich aus, als Wout Weghort in der 85. Minute ihnen die drei Punkte streitig machte und zum 1:1-Endstand einnetzte. Auf diese Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde einer Partie hofft RB-Trainer Julian Nagelsmann. „Wir hoffen, dass sie diese Anfälligkeit beibehalten und wir dann zuschlagen können“, lacht der 33-Jährige mit vorausschauenden Blick auf die Partie.

DURCHKLICKEN: Bilder zum 2:2 gegen Gladbach im Februar 2020 Ein Punkt der Moral: RB Leipzig erkämpft sich gegen Borussia Mönchengladbach nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden. ©

Rein statistisch gesehen müssten sich die Roten Bullen eigentlich keine Sorgen machen. Denn alle vier vergangenen Partien im Borussia-Park gingen an die Leipziger. „Ich war erst einmal in Gladbach mit RB. Deshalb kann ich nicht hundertprozentig sagen, warum sie uns so liegen“, sagt Nagelsmann. Tendenziell sieht er die Fohlen als Mannschaft, „die versucht Dinge selber zu regeln“. Bei den Begegnungen gegen die Borussia hätten sich immer attraktive Spiele entwickelt, auch als Nagelsmann mit der TSG Hoffenheim ihnen gegenüberstand. Er erwartet von dem Duell, dass beide Teams den Verlauf des Spiels gestalten wollen. „Dann kann es in beide Richtungen kippen.“ Er ist zuversichtlich, dass es eine spannende und gut anzusehende Bundesligapartie werden wird.

Diese Saison hat Borussia Mönchengladbach mit einigen Schwierigkeiten begonnen. Gegen Dortmund kassierten sie eine 0:3-Niederlage, gegen Union Berlin war daheim nur ein Punkt nach einem 1:1-Unentschieden zu holen. In der Tabelle stehen sie derzeit mit acht Punkten auf dem sechsten Platz. Gegen RB Leipzig geht es für die Gladbacher um wichtige Punkte, sagt Trainer Marco Rose. „Tabellarisch wollen wir natürlich oben bleiben. Am Ende werden wir an unseren Ergebnissen gemessen.“