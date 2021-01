„Kann sich heute keiner mehr vorstellen“: Ex-Dynamo Müller erinnert sich an sein ungeplantes Karriereaus

Die Stasi dokumentierte alles, was sie mit dem Fall Weber/Kotte/Müller in Verbindung brachte. © BStU/Aus: „Mielke, Macht und Meisterschaft“, Ch. Links-Verlag

Das sind mehrere Ordner. Es gibt eine Extra-Akte zum Thema Flucht, die hängt noch mit dem Thema Fluchthelfer zusammen. Dann gibt es noch drei Akten. Eine davon ist angelegt worden, als ich als junger Spieler Reisekader für die U18-Nationalmannschaft wurde. Eine zweite begann mit Berichten, als ich in der 1. Mannschaft für Europacup-Spiele nominiert und in den Kader der Olympia-Auswahl und der Nationalmannschaft berufen worden bin. Und dann gibt es eine Akte im Nachgang, ab 1981. Es gibt also insgesamt drei Akten über mich mit viel Papier und irrwitzigen Sachen. Es ist schon erstaunlich, wer da alles gedacht hat, er müsse etwas sagen, wer alles gefragt worden ist. Aber es gibt auch Aussagen, die gehen unter die Haut. Die treffen einen auch dann noch, wenn man die Berichte im Nachhinein liest, ganz klar.

Nicht mit Ruhm bekleckert

Am 26. Januar 1981, noch zwei Tage nach Ihrer Verhaftung, erschien in den Sächsischen Neuesten Nachrichten noch ein ausführliches Porträt über Sie, das Sie als DDR-Nationalspieler mit Ambitionen auf die WM 1982 zeichnet. Wissen Sie, wie es damals zur Kommunikationspanne gekommen ist, dass die Stasi die Zeitung nicht mehr zurückgepfiffen hat?

Das weiß ich nicht. Vielleicht wollte man das so, um die Öffentlichkeit nicht gleich auf die Verhaftung von uns dreien aufmerksam zu machen. Das hat ja doch Wellen geschlagen. Meine Eltern mussten am 26. oder 27. zum MfS, da haben die noch gedacht, ich sei in Argentinien. Nicht mal sie haben gewusst, wo ich war – in U-Haft nämlich.