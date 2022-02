Kann Top-Form auch gegen Scorpions abgerufen werden? IceFighters Leipzig empfängt Hannover

Leipzig. Können die IceFighters ihre Top-Form am Dienstag bestätigen? Oder gar bis zum Playoff-Beginn in gut zwei Wochen konservieren? Nach dem 4:1-Sieg am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers kommen an diesem Dienstag (20 Uhr) die drittplatzierten Hannover Scorpions zum Oberliga-Duell in den Leipziger Eiszirkus, ehe am Freitag (20 Uhr) gegen Krefeld schon wieder ein Heimspiel ansteht.

