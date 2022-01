Kansas City Chiefs raus: Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals spielen um den Super Bowl

Die Los Angeles Rams haben den Einzug in den Super Bowl im eigenen Stadion geschafft und treffen in zwei Wochen überraschend auf die Cincinnati Bengals. Außenseiter Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs am Sonntag (Ortszeit) 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie. Die Rams setzten sich danach 20:17 gegen die San Francisco 49ers durch und bekommen wie im vergangenen Jahr die Tampa Bay Buccaneers die Chance auf die Meisterschaft im eigenen Stadion. Vor dem Sieg der Bucs um Quarterback Tom Brady hatte ein Team noch nie einen Super Bowl im eigenen Stadion gespielt.

Anzeige