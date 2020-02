Kansas City Chiefs bei Parade gefeiert - Festnahmen nach durchbrochener Absperrung

Kansas City hat seine Super-Bowl-Helden mit einer großen Party geehrt. Zu dem Jubelzug in der Stadt im zentralen Bundesstaat Missouri kamen am Mittwoch Zehntausende Fans im Rot der Kansas City Chiefs und feierten das Team um Patrick Mahomes. Videos zeigten den Quarterback mit seinen Teamkameraden auf einem offenen Bus, wie er - meistens mit einer Flasche in der Hand - feierte und zwischendurch einen Football in die Menge warf. Zahlreiche Schulen blieben Medienangaben zufolge wegen der Parade geschlossen, auch der Stadtrat hatte eine Sitzung verschoben.