Horrende Ticket-Preise und Unmengen an Chicken Wings: Die spektakulärsten Rekorde des Super Bowl

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ist es soweit. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit versammeln sich einmal mehr Zuschauer aus sämtlichen Regionen der Welt im Hard Rock Stadium in Miami Gardens und vor ihren TV-Geräten, um das heiß erwartete Saison-Highlight der NFL zu verfolgen: Der Super Bowl geht in seine 54. Auflage. Mit den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers messen sich in diesem Jahr zwei Teams, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder nach der begehrten Vince-Lombardi-Trophäe greifen. 50 Jahre liegt der letzte Chiefs-Erfolg zurück - 25 Jahre sind es bei den 49ers.

Unterdessen waren es andere Mannschaften, die den größten Titel im American Football unter sich ausmachten. So war der Triumph der New England Patriots im Vorjahr gegen die Los Angeles Rams (13:3) gleichbedeutend mit der Rollen-Übernahme als Rekordtitelträger. Eine Marke, mit der die 49ers gleichziehen könnten, wenn gegen Kansas City der große Sprung gelingen sollte. Der Titel-Rekord war jedoch nicht die einzige Bestmarke, die im vergangenen Super Bowl geknackt wurde. In unserer Galerie erfahrt ihr, welches Alleinstellungsmerkmal es im Vorjahr noch gab und welche Rekorde im anstehenden Showdown gejagt werden.

Horrende Ticket-Preise, teure Werbe-Spots und Co.: Das sind die größten Super-Bowl-Rekorde Jahr für Jahr werden am Abend des Super Bowl neue Rekorde aufgestellt. Der SPORTBUZZER zeigt die eindrucksvollsten Bestmarken des amerikanischen Großevents. ©

Der Super Bowl als teurer Spaß

Das amerikanische Groß-Event birgt neben sportlichen Höchstleistungen auch lukrative Nebenschauplätze. Im Schnitt nehmen 17 Leute an einer eigens für den Super Bowl organisierten Feier teil. Und was wäre eine Party ohne angemessene Verpflegung? Mehr als 1,3 Milliarden Chicken Wings gehen am Super-Bowl-Sonntag in Amerika über den Ladentisch. Dazu gibt es knapp 120 Millionen Liter Bier. Für Essen, Kleidung und weitere Kleinigkeiten werden in Amerika pro Kopf etwa 60 US-Dollar ausgegeben - ein teures Vergnügen. Gut, dass im Anschluss der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers bis zum nächsten Super Bowl ein Jahr Zeit bleibt, um zu sparen. Erst dann werden wieder Rekorde gejagt - auf und neben dem Platz.

Die NFL-Champions: Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 in der Übersicht Super Bowl I (1967): Die Green Bay Packers schlagen die Kansas City Chiefs in Los Angeles mit 35:10. Packers-Quarterback Bart Starr (Bild) wird als MVP ausgezeichnet. In der Halbzeitpause tritt Dixieland-Trompeter Al Hirt auf. ©