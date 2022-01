Kantersieg gegen Äthiopien: Choupo-Moting erreicht mit Kamerun vorzeitig Afrika-Cup-Achtelfinale

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Kamerun zeigt sich beim Afrika-Cup in Bestform. Nach dem klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen Äthiopien am Donnerstagabend sind die "unbezähmbaren Löwen" nun fix für das Achtelfinale beim Heim-Turnier qualifiziert. Karl Toko Ekambi (8. und 67. Minute) und Vincent Aboubakar (53., 55.) gelangen beim Torfestival jeweils Doppelpacks. Dawa Hotessa (4.) brachte Äthiopien in Führung, doch Kamerun schlug eindrucksvoll zurück. Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting stand in der Startelf des Turnier-Gastgebers, wurde jedoch nach 56 Minuten wieder ausgewechselt.

