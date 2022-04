Kantersieg gegen Espanyol Barcelona: Real Madrid krönt sich zum spanischen Meister

Vier Spieltage vor Saisonende hat sich Real Madrid zum 35. Mal in der Vereinsgeschichte die spanische Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gewann am Samstag im heimischen Estadio Santiago Bernabéu mit 4:0 (2:0) gegen Espanyol Barcelona – und liegt nun mit 81 Punkten uneinholbar auf Platz eins. Die Tore für die "Königlichen" erzielten Rodrygo (33., 43. Minute), Marco Asensio (55.) und Topstürmer Karim Benzema (81.)

Selbst wenn der FC Barcelona am Sonntag gegen RCD Mallorca gewinnt und zurück auf Platz zwei springen würde, würde der Vorsprung der Madrilenen noch 15 Punkte betragen und wäre bei noch vier ausstehenden Partien nicht mehr aufzuholen. Insgesamt spielte Real in La Liga eine äußerst souveräne Saison und ließ über die gesamte Zeit keinen Zweifel daran aufkommen, wer am Ende ganz oben stehen würde. Vor allem Stürmer Benzema präsentierte sich in absoluter Gala-Form und steht mit 26 Toren ganz oben auf der Torjägerliste.

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) hat Real gegen den englischen Klub Manchester City zudem noch die Chance, ins Finale der Champions League einzuziehen. Das Hinspiel in England verlor Real zwar spektakulär mit 3:4, die Chancen aufs Weiterkommen sind aber nach wie vor da. Vor allem Benzema, der am vergangenen Dienstag doppelt traf und in dieser CL-Saison bereits 14 Treffer in zehn Spielen erzielte, könnte wieder den Unterschied machen.