Kantersieg! IceFighters Leipzig gewinnen beim Herner EV

Herne. Im Spiel zweier Mannschaften, die sich tabellarisch in der Abwärtsspirale befinden, gastierten die Exa Icefighters Leipzig am Freitagabend beim Herner EV. Beide Teams waren zuletzt in den Spitzenspielen oftmals nur zweiter Sieger. Aus dem Tief konnten sich die Leipziger beim krachenden 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) -Auswärtssieg befreien und mächtig Selbstvertrauen tanken. 0:1 in Hamburg, 0:3 in Tilburg, 0:1 gegen Hamburg, 0:1 in Diez-Limburg, 0:2 gegen Halle. Die vergangenen fünf Spiele zeigten ein großes Problem der Icefighters: Die Einstellung im ersten Spielabschnitt.

Anzeige