Auf bestem Weg zu EM und WM: Budimir und Appelhans in Duisburg stark unterwegs

Die Talente des Kanu-Club Limmer haben bei den nationalen Qualifikationsregatten in Duisburg nahtlos an die Leistungen der übrigen Hannoveraner angeknüpft. „Sie sind sensationell gefahren“, sagte Landestrainer Jan Francik über die Leistungen von Anton Budimir (17) und David Appelhans (18). Das Duo hat beste Karten im Kampf um die U23-EM Ende Juni in Polen sowie die U23-WM Mitte Juli in Portugal.

Die Tickets werden in zwei Wochen auf dem Templiner See in Brandenburg vergeben. Dann stehen drei Rennen über 200, 500 und 1000 Meter an, die letztlich Ausschlag über die Ranglisten geben. Diese führt Budimir nach seinem Sieg über die 250 Meter (50,21 Sekunden) in Duisburg sowie Platz vier über 2000 Meter (8:23,1 Minuten) an.