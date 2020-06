Die Folgen von Corona: Deutsche Meisterschaften gesplittet, verlegt, abgesagt

Gute Laune bei den Kanuten am Landesleistungszentrum in Limmer – die Nachwuchskräfte scherzen untereinander, bevor es aufs Wasser geht. Zur Heiterkeit trägt auch Weltmeister Jakob Thordsen bei – optisch. Seine himmelblaue Kanuhose mit Ananas und Flamingos drauf ist auf jeden Fall ein Hingucker.

Für Topathleten eher eine unbedeutende Pflichtaufgabe

Die Athleten lassen sich die gute Stimmung auch nicht von den schlechten Nachrichten des Deutschen Kanuverbandes trüben. Am Mittwoch verkündete der DKV offiziell, dass die für Mitte August geplante deutsche Meisterschaft in Köln aufgrund der nicht einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht stattfinden wird. Die Groß-Veranstaltung mit 4000 Sportlern soll gesplittet und auf zwei Ausweichstandorte verlegt werden.

Wohin genau, klärt sich in den nächsten Tagen. Kinder und Jugendliche treten an einem Ort an, die Junioren und die Elite an einem anderen. Für die Top-Athleten ist die DM nur eine unbedeutende Pflichtaufgabe. Aus Hannover wären Sabrina Hering-Pradler, Jakob Thordsen und Paulina Parszek dabei.