"Dominanz ist erstaunlich": Hering-Pradler bei Weltcup in Ungarn bereits in Goldform

Im Zweier siegte Hering-Pradler mit der Leipzigerin Tina Dietze. „Wir konnten wirklich so durchfahren, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind schön bei uns geblieben, haben uns nicht unter Druck setzen lassen“, sagte die Hannoveranerin. Im neuformierten Kajak-Vierer mit Melanie Gebhardt (Leipzig), Jule Hake (Lünen) und Dietze paddelte Hering-Pradler nach 500 Metern auf Rang eins vor Weißrussland und Dänemark. Nur die große Kanunation Neuseeland war in Ungarn nicht am Start.

Francik rechnet damit, dass Hering-Pradler noch vor Olympia obendrein im Einer getestet wird: „Sie könnte in Tokio in drei Disziplinen. Und ich will mal nicht übertreiben, sie hat in allen sehr gute Medaillenchancen.“

Plan von Thordsen und Kurschat geht nicht auf

Alles auf eine Karte haben Jakob Thordsen vom HKC und sein Partner Jakob Kurschat (Dresden) gesetzt. Über 1000 Meter forderten sie im Kampf um Tokio das Weltmeisterduo Jacob Schopf/Max Hoff heraus. Die junge Crew versuchte sich in einem „Abbruchrennen“, also einfach volles Tempo mit dem Ziel, den Gegner zu demoralisieren und beizeiten von der Sinnlosigkeit seines Tuns zu überzeugen.

Das funktionierte nicht, wenngleich Thordsen/Kurschat zur Hälfte noch führten. „Es war die richtige Taktik, aber Schopf ist zurzeit in übermenschlicher Form. Niemand konnte dieses Boot schlagen“, attestierte Francik. Schopf gewann auch im Einer.

Thordsen/Kurschat wurden Vierte hinter Tschechien und der Slowakei, auf diese Platzierung kam es jedoch nicht an. Nach dem Rennen gingen die beiden deutschen Boote längsseits, viele Worte machten die Athleten aber nicht. Alle waren völlig erschöpft. „Auch die Weltmeister mussten ans Limit gehen“, so Francik, „die Boote sind in etwa gleich stark.“