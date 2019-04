Kanuslalom-Quali: Leipziger Franz Anton kontert eindrucksvoll

Markkleeberg. Sieg für den WM-Dritten Sideris Tasiadis am Samstag, Sieg für Weltmeister Franz Anton am Sonntag: Die beiden Weltklasse-Slalomkanuten aus Augsburg und Leipzig lieferten sich schon zum Auftakt der Olympia-Qualifikation im Kanupark Markkleeberg zwei packende Finalrennen. Nach einem Achtel der Olympia-Quali steht es zwischen den beiden Canadierspezialisten unentschieden. "Das wird bis zur WM Ende September so eng weitergehen", sagte Tasiadis: "ich finde es gut, dass wir zwei Top-Paddler in unserer Disziplin haben. Das pusht uns gegenseitig."