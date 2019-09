Kanuslalom-Talent Andrea Herzog ist mit 19 Jahren Weltmeisterin

La Seu d'Urgell. Sensationeller Erfolg für den Leipziger Kanuclub: Einen Tag nach dem enttäuschenden Halbfinal-Ausscheiden von Franz Anton wurde seine Trainings- und Vereinskollegin Andrea Herzog in den spanischen Pyrenäen Weltmeisterin im Kanuslalom. Nachdem die 19-Jährige in den vergangenen Jahren bereits Einzelgold bei den Juniorinnen geholt hatte, triumphierte sie am Sonntag auch bei den Frauen.