Kanuslalom-Weltcup im Oktober in Markkleeberg abgesagt

Markkleeberg. Bis Ende Juni wollten die Organisatoren eine Entscheidung fällen – nun ging es doch schneller. Das im Oktober in Markkleeberg geplante Kanuslalom-Weltcupfinale samt WM in den nichtolympischen Disziplinen ist abgesagt. Offenbar will der Weltverband wegen internationaler Reise- und Trainingsprobleme die komplette Weltcup-Serie ausfallen lassen. Anfang September soll aber in Markkleeberg ein nationales Rennen oder gar eine Qualifikation für die Europameisterschaften Mitte September in Prag und die Junioren-EM im Oktober in Krakau stattfinden. Die Deutschen Meisterschaften sind noch völlig offen - bislang sind sie am zweiten September-Wochenende in Lofer (Österreich) geplant.