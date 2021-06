Kanuslalom-Weltcup in Markkleeberg: zwei deutsche Kajak-Frauen auf dem Podest

Markkleeberg. Das letzte vorolympische Kräftemessen der Kajakdamen entwickelte sich am Sonnabend im Kanupark Markkleeberg zu einem spannenden Zweikampf. Zweimal hatte Ricarda Funk aus Bad Kreuznach beim Heimweltcup der Kanuslalomelite vor den Toren Leipzigs die Nase vorn. In der Qualifikation und im Semifinale konnte die in Augsburg trainierende beste deutsche Paddlerin die Australierin Jessica Fox auf Platz zwei verweisen. Doch im Endlauf drehte die 27-Jährige aus Down Under den Spieß um und sicherte sich den Tagessieg. Anzeige

Zehn Kajak-Finalplätze

Die beiden Favoritinnen lieferten sich ein packendes Duell, beide leisteten sich je eine Torberührung, die mit zwei Strafsekunden geahndet wurde. Also musste die reine Fahrzeit entscheiden. Im ersten Streckenabschnitt hatte die 29-jährige Deutsche die besseren Karten, doch ab der Wildwasserkehre drehte die Australierin auf und erpaddelte sich im unteren Teil noch einen Vorsprung von dreieinhalb Sekunden. Für Ricarda Funk war es dennoch eine hervorragende Woche, denn gegenüber dem Weltcup in Prag steigerte sie sich beträchtlich. Auch ihr Boots- und Kantengefühl, das sie zuletzt noch etwas vermisst hatte, kehrt fünf Wochen vor den Olympischen Spielen zurück.

Jessica Fox gilt als die weltweit überragende Slalomfahrerin, weil sie in beiden Disziplinen Weltklasse verkörpert. Am Sonntag gehört sie ab 11.30 Uhr zu den großen Favoritinnen im Canadierboot. Gleiches gilt für Elena Apel, die Doppelstarterin im deutschen Team. Die Augsburgerin errang am Sonnabend im Kajak im Halbfinale und Finale jeweils Rang drei und ist auch am Sonntag im Canadiereiner eine Kandidatin fürs Podest. Beide werden von Weltmeisterin Andrea Herzog vom Leipziger KC herausgefordert, die vor Wochenfrist in Prag Silber erkämpfte.





In Markkleeberg ist beim letzten Test vor Tokio die komplette Weltelite am Start. Acht Nationen bei den Frauen und neun bei den Männern sicherten sich am Sonnabend die zehn Kajak-Finalplätze. Der Endlauf der Männer ging ohne deutsche Herren über die Bühne. Olympiateilnehmer Hannes Aigner aus Augsburg landete auf Rang 15 – ihm fehlten 0,75 Sekunden zum Finaleinzug. Der Sieg ging den 24 Jahre alten Slowaken Jakub Grigar, der fehlerfrei über den Kurs kam und den Österreicher Felix Oschmautz auf den Silberrang verwies. Der 21 Jahre junge Klagenfurter hatte im Mai als EM-Sechster sein Tokio-Ticket gelöst und greift nun nach einer olympischen Medaille.