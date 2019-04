Kanuslalom-Weltmeister Franz Anton freut sich auf Start der Olympia-Quali

"Es sind acht Aufwärtstore dabei - das ist in dieser Saison internationaler Standard. Ansonsten hängen die Tore dicht auf dicht, man hat wenig Zeit zum Luftholen. Torberührungen können recht schnell passieren", erklärt der 29-Jährige vom Leipziger Kanuclub, der bei den Finals am Samstag und Sonntag ab 14.30 Uhr auf viele Zuschauer im Kanupark hofft.

Nach dem langen Wintertraining fühle sich Franz Anton gut vorbereitet: "Natürlich bin ich auch etwas aufgeregt, aber nicht nervöser als sonst. Ich freue mich, dass es losgeht."

Die EM- und WM-Qualifikation endet in der kommenden Woche in Augsburg. Die fünfteilige Olympia-Qualifikation zieht sich bis zu den Welttitelkämpfen Ende September in Spanien. Beim Weltcup vom 30. August bis 1. September gastiert die Slalom-Elite in diesem Jahr noch einmal in Markkleeberg.

