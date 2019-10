Kanuslalom-Weltmeisterin Andrea Herzog testet Olympiakanal in Tokio

Tokio/Leipzig. Es stürmt und regnet,. Trainer Felix Michel steht dick eingemummelt an der Strecke und sagt: „Das Wichtigste ist, dass die Sportler nicht krank werden.“ Man könnte vermuten, die besten deutschen Slalomkanuten haben ihr Trainingscamp in Alaska aufgeschlagen. Doch nein: Nach nur zweiwöchiger Saisonpause im Anschluss an die WM in Spanien hob der Flieger Richtung Tokio ab. Kaum zu glauben: In der Olympiastadt klagten die Athleten noch vor sechs Wochen über extreme Hitze. Nun hat es sich abgekühlt. Und die Frage steht: Warum finden die Spiele im kommenden Jahr nicht Ende September/Anfang Oktober statt?