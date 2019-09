Kanuslalom-WM: Andrea Herzogs Paukenschlag in den Pyrenäen

La Seu d’Urgell. Die 19-jährige Andrea Herzog löste in den spanischen Pyrenäen im Halbfinale souverän ihr London-Ticket und zog als Vierte in den Endlauf ein. Dort ließ die Canadierspezialistin einfach die vier Strafsekunden weg und errang ihren ersten WM-Titel bei den Frauen. Dabei bezwang sie sogar die Titelverteidigerin, fünffache Gesamt-Weltcupsiegerin und haushohe Favoritin Jessica Fox (Australien). Mit der einzigen deutschen Medaille bei der allerletzten Chance rettete die junge Sächsin zudem die Bilanz des gesamten Teams. Andererseits stand das Erringen der Olympia-Quotenplätze im Fokus, was in drei von vier Disziplinen gelungen ist.

„Ich wusste, dass ich eine Medaille holen kann. Aber an Gold hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich werde erst in ein paar Tagen verstehen, was hier passiert ist. In zwei Stunden haben sich zwei Träume erfüllt. Ich hatte mich vorher mit dem Gedanken beruhigt: Sollte es nicht klappen mit Olympia, dann geht die Welt auch nicht unter“, sagte die bisherige Juniorenweltmeisterin, die aus Meißen stammt und gestern von ihren Eltern sowie vielen Vereinskollegen angefeuert wurde. Über die Situation nach dem Halbfinale sagte sie: „Als die ganze Olympia-Anspannung weg war, dachte ich für einen Moment: Wie soll ich jetzt das Finale fahren? Am Start war ich dann doch aufgeregt und wusste, dass es ein guter Lauf werden kann.“ Trainer Felix Michel ergänzte: „Wir sind überglücklich, es ist ein grandioser Tag. Andrea ist super schön und fokussiert gepaddelt, ich bin unheimlich stolz.“

Als Viertplatzierte qualifizierte sich Herzog für das WM-Finale und die olympischen Spiele. Am Ende steht sogar der WM-Titel. © Lohnes

Ire sichert sich Olympiaticket

Ganz anders die Stimmungslage am Samstag. Die einen meinten, es war ein Elfmeter ohne Torwart, die anderen sprachen vom verpassten Golden Goal. Franz Anton selber sagte: „Ich stand vor dem gedeckten Tisch, habe aber meinen Platz nicht gefunden.“ Die vermeintlich leichte Aufgabe, nach dem frühen Ausscheiden von Sideris Tasiadis „nur“ noch eben als bester Deutscher unter die elf besten Nationen zu paddeln, erwies sich doch als kompliziert.

17 Nationen standen im Halbfinale, sechs mussten leer ausgehen. Fährt man voll auf Angriff – das hätte Anton im Nachhinein tun sollen – riskiert man Strafsekunden. Umfährt man die Torstäbe wie der 29-Jährige in einem gewissen Sicherheitsabstand, verliert man an allen 25 Toren Zeit, die sich addiert. „An einen schweren Fehler kann ich mich nicht erinnern. Ich wusste zwar, dass es keine Spitzenzeit wird, aber die mehr als fünf Sekunden Rückstand haben mich dann doch schockiert“, sagte Anton.

Die Angst vor Fehlern fuhr wie ein schwerer Rucksack mit. Das Szenario, dass die beiden Deutschen als Weltmeister und WM-Dritter von 2018 diesmal scheitern würden, hatte niemand auf dem Schirm. Dabei hätte die EM Ende Mai als Warnsignal dienen können – in Frankreich war Franz Anton in der Quali gescheitert. Hinzu kam bei der WM in Seu, dass bei dem vergleichsweise leichten Wildwasser die kleinere Nationen größere Chancen haben als in Markkleeberg oder London. So sicherte sich ein Ire das Olympiaticket, der gerade als 30. noch ins Halbfinale gerutscht war.

„Bombenlauf runtergezaubert“

Nun ist die Strategie gescheitert, dass vier DKV-Olympiastarter ab sofort nur noch die Strecke in Tokio im Kopf haben sollen. Die C1-Männer müssen sich auf London konzentrieren, wo bei der EM im Mai 2020 ein einziges europäisches Land nachrücken kann. Die diesjährige Quali, die zwischen Anton und Tasiadis einen 28:28-Gleichstand brachte, wurde für null und nichtig erklärt.

„Auf Paddeln habe ich momentan keine Lust“, meinte Franz Anton nach der Enttäuschung. Seit einem Jahr hatte er sich voll auf den Zweikampf mit Tasiadis ums Olympiaticket konzentriert und komplett auf Alkohol verzichtet. Trainer Felix Michel leistete Aufbauarbeit: „Das Positive: Wir haben es weiter selber in der Hand, sind von niemandem abhängig.“ Der Fokus müsse nun auf der EM in London liegen, wo es erneut darum geht, bester Deutscher zu werden und gegen andere Nachrücker-Kandidaten wie Italien oder Russland das Ticket zu sichern. Das heißt zugleich, dass die C1-Männer an den ersten Trainingslagern in Tokio wohl nicht teilnehmen werden, so lange das Olympiaticket nicht gebucht ist.

Auch der Triumph der Trainingskollegin baute Franz Anton auf. Gestern meinte er: „Andrea hat einen Bombenlauf runtergezaubert. Ich habe ihr keine Tipps gegeben, damit macht man manchmal mehr kaputt. Zudem hat sie die ganze Zeit einen gefestigten Einruck gemacht. Ich freue mich sehr, weiter mit ihr trainieren zu können. Jetzt fahren wir ja mit reichlich Lorbeer in unserer Gruppe umher.“

