Kanuslalom-WM: Franz Anton auf Platz 19 - Olympia-Qualifikation vertagt

La Seu d'Urgell. Franz Anton vom Leipziger KC hat am Sonnabend bei den Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Spanien Platz 19 belegt und damit die direkte vorzeitige Olympia-Qualifikation verpasst. Der Titelverteidiger im Canadiereiner schaffte zwar ein Teilziel, als bester Deutscher der WM und damit auch der diesjährigen nationalen Tokio-Qualifikation hervorzugehen. Doch am Ende konnte er mit einem verkorksten Halbfinallauf dem Deutschen Kanu-Verband keinen direkten Olympia-Quotenplatz sichern.