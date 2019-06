Kanute Tom Liebscher feiert in Duisburg zwei Weltcup-Siege

Duisburg/Dresden. Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher hat beim zweiten Saison-Weltcup in Duisburg seine sehr gute Verfassung bewiesen. Der 25-Jährige vom KC Dresden feierte im K1 über 500 Meter nach Platz zwei in Posen nun seinen ersten Weltcup-Sieg in dieser nichtolympischen Disziplin. Mit bewährter Strategie – einem guten Start, einem kraftsparendem Mittelteil und einem starken Endspurt – paddelte der Schützling von Heimtrainer Jens Kühn zum Sieg vor dem Ungarn Balint Kovasz und dem Portugiesen Fernando Pimenta.

Liebscher, Rendschmidt, Rauhe, Lemke mit Weltcupsieg im K4

„Ich freue mich sehr, dass ich auch im Einer Weltklasse nachweisen konnte“, erklärte Liebscher. Und er fügte an: „Das Rennen gibt mir Schwung für die weiteren Aufgaben.“ Wenige Stunden später holte der Elbestädter mit seinen Gefährten Max Rendschmidt, Ronald Rauhe und Max Lemke auch im K4 über 500 Meter zu Gold und sie verwiesen dabei Slowenien und Russland auf die Plätze. „Sie sind in Duisburg erstmals mit einem neuen FES-Vierer gefahren. Man wusste vorher also nicht, wie er läuft. Die Rennen haben gezeigt, dass das neue Boot keinesfalls schlechter ist als der Olympia-Vierer“, meinte Jens Kühn, der seinen Schützling gut gerüstet für das nächste Highlight, die European Games in Minsk Ende des Monats, sieht.

Dagegen lief es bei Liebschers Vereinsgefährtin Steffi Kriegerstein nicht ganz so gut wie erhofft. Die 26-Jährige belegte mit der Magdeburgerin Jasmin Fritz im K2 über 500 Meter hinter Frankreich, Slowenien, Belgien und Polen den fünften Platz. Die WM-Dritten des Vorjahres hatten in der letzten Saison an gleicher Stelle ebenfalls Rang fünf erreicht, diesmal aber auf ein oder zwei Plätze weiter vorn gehofft. „Sie saßen vor diesem Weltcup erst zwei Tage wieder gemeinsam im Boot. Zudem klappte der Start im Finale nicht so wie man es sich wünscht“, relativierte Kühn die Platzierung des Duos. „Wir werden sehen, wie die Trainer jetzt weiter entscheiden“, fügte der Coach an.

