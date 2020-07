Kanzleramtschef Helge Braun für Fans in Bundesliga-Stadien: "Mit Abstand und Hygienekonzept"

Am Donnerstag hatte sich bereits die Sportministerkonferenz der Länder dafür ausgesprochen, die Regelungen für weitere Corona-Lockerungen in ihrem Ressort wieder in die Verantwortung der Bundesministerien zu geben, um einen Flickenteppich an Regelungen in Deutschland zu vermeiden, wenn es um so weitreichende Entscheidungen geht. Nun also der Vorstoß von Braun.