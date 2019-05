Kapitän Bakalorz fehlt Hannover 96 in Düsseldorf - "Kampf gegen die Zeit" bei Maina

Kurz vor dem Saisonende gab es noch einmal eine kurze Schrecksekunde im Training von Hannover 96. Linton Maina, der in dieser Saison schon zweimal durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, knickte um und humpelte vom Platz. Doch Trainer Thomas Doll gab zumindest vorläufig Entwarnung: Eine schlimmere Verletzung zog sich der 19-jährige Youngster, der nach seiner Rückkehr unter Doll jedes Spiel von Anfang an machte, wohl nicht zu.

"Er hat einen Stich am Innenband gespürt. Das hat er schon einmal vor dem Hertha-Spiel gehabt, an genau dem gleichen Punkt", berichtete Doll. Damals reichte die Zeit bis zum Spiel in Berlin, diesmal könnte es eng werden mit einem Einsatz. "Ich habe mit dem Physio gesprochen. Das wird ein Kampf gegen die Zeit", meinte Doll. "Mit Linton habe ich auch kurz gesprochen. Er meinte, es ist schon ein kleines bisschen besser. Linton ist ja von Haus aus positiv. Da müssen wir noch mal morgen und übermorgen abwarten, er ist ja im Saft."