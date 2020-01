Kapitän Fabian Böhm erklärt den Recken-Höhenflug: "Es passt einfach"

Also die Spiele im Europapokal waren schon etwas ganz Besonderes, auch für unsere Vereinshistorie – genau wie das Pokal-Final-Four in Hamburg. Da waren wir letzte Saison zum zweiten Mal, haben uns jetzt ja schon zum dritten Mal qualifiziert. Da braucht aber keiner denken, dass das langweilig wird. Das Turnier ist jedes Mal etwas Geiles, ganz Besonderes.

Auf der Platte stimmt es ohnehin, es war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Recken. Was waren Ihre Höhepunkte in 2019?

Nein, ich mache mir da, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so viele Gedanken drum. So ist halt der Sport – und wenn die Konstellation sich wieder ändert, wird es auch neue Chancen geben. Wie gut es funktioniert, ist vorher natürlich nie klar. Dass es so gut funktioniert, war ja auch vor dieser Saison nicht sicher.

Hat Sie der Erfolg in der laufenden Saison denn überrascht? Die Recken stehen ja auf Platz zwei.

Wir wissen und wussten um unsere Stärke und Qualität. Aber es hat tatsächlich keiner von uns damit gerechnet, das über so einen langen Zeitraum mit solch einer Konstanz so zu schaffen. Also hat es uns schon überrascht. Wir haben uns in einen kleinen Rausch gespielt.

Vor allem zu Hause läuft es, die Recken sind zu Hause ungeschlagen. Wo gefällt es Ihnen besser: Swiss-Life-Hall oder Tui-Arena?

Puh, ich präferiere nichts. Aber in einer vollen Tui-Arena zu spielen, ist schon sehr, sehr geil. Das Gefühl ist echt Wahnsinn. Ich fühle mich aber in beiden Hallen total wohl. In beiden haben wir unsere Fans hinter uns, du kennst die Gefilde.